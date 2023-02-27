“Кінець енергетичних наддоходів”. Росія втрачає на санкціях $500 млн на день

Поток енергетичних наддоходів, який тік в Росію весь 2022 рік, забезпечуючи бюджет грошима на армію, а бізнес-валютою на імпорт товарів обміліла більш ніж удвічі. Про це йдеться в повідомленні видання The Moscow Times.



Порівняно з рівнями перед початком повномасштабного вторгнення в Україну як підрахували аналітики Deutsche Bank – доходи російської економіки від експорту нафти і газу зменшилися на $500 млн. на день.

Приплив виручки від нафти, яка становила $500-600 млн щодня, впав до $300 млн на день разом із цінами на російський сорт Urals, який нафтовики продають зі знижками понад 40% до Brent.

На тлі санкцій Заходу, які включають ембарго Євросоюзу та «стелі цін» від країн G7, вартість нафти російського походження знизилася майже на третину. За даними Мінфіну РФ, середня ціна Urals у січні та грудні опустилася $50 за барель, хоча ще в жовтні це було $79,5, а в літні місяці – понад $80.

Ще значніше впали газові доходи економіки. Фізичний обсяг постачань до Європи – на колись найбільший ринок збуту «Газпрому» – минулого року опустився до мінімуму з кінця 1980-х: з 2,5 млрд кубометрів на тиждень залишилося лише 500 млн. Як результат на експорті газу Росія заробляє $50 млн на день проти $300 млн у середньому за період із серпня 2021 року до серпня 2022 року, випливає з підрахунків Deutsche Bank.

“Епоха наддоходів на нафтовому та газовому ринку для Росії закінчена”, – говорить Яніс Клюге, економіст German Institute for International and Security Affairs. Це створює загрози для бюджету, який торік отримав 3,3 трильйона рублів дефіциту, а на цей – зверстаний із «діркою» у 3 трлн рублів.

На початку 2023 року, за даними Мінфіну РФ, нафтогазові доходи скарбниці просіли на 47% рік до року, ненафтогазові – на 28%, а місячний дефіцит – майже 1,8 трильйона рублів – став рекордним для січня за останні 25 років.

Щоб закрити дефіцит, Мінфін РФ вперше в історії продав 3,6 тонни золота з Фонду національного добробуту, а також роздрукував останні доступні резерви іноземної валюти, на які не поширюються західні санкції — це 310 млрд китайських юанів із ФНБ. У січні Мінфін РФ і ЦБ продали юанів на біржі на 54,5 млрд. рублів, а в лютому потроять цю суму – до 160,2 млрд. рублів.

Рік, що настав, «стане справжнім тестом» для російської економіки, говорить Тім Еш, старший науковий співробітник з РФ і Євразії в Chatham House. До нафтового ембарго з 5 лютого додалася заборона на постачання до ЄС нафтопродуктів. А їх прилаштувати в Азію, навіть зі знижками, буде набагато складніше: Індія і Китай мають власну мережу НПЗ і вважають за краще купувати сиру нафту, щоб самостійно її переробляти, попереджає аналітик Bruegel Бен МакВільямс .