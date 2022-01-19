Криминального журналиста застрелили у его дома

В Мексике у своего дома был застрелен фотокорреспондент Маргарито Мартинес.

Как сообщил новостной портал Cadena Noticias, на который он работал, происшествие случилось в мексиканском городе Тихуана на севере страны.

«Маргарито Мартинес Эскивель, репортер полицейской хроники из Тихуаны, был застрелен сегодня утром, когда выходил из дома. Полиция начала расследование, но официальной позиции по этому поводу пока нет», — говорится в сообщении.

Отмечается, что убитый специализировался на теме региональной преступности. Сведения о возможных мотивах покушения не сообщаются. // Багнет