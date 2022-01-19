Криминального журналиста застрелили у его дома

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В Мексике у своего дома был застрелен фотокорреспондент Маргарито Мартинес.

Как сообщил новостной портал Cadena Noticias, на который он работал, происшествие случилось в мексиканском городе Тихуана на севере страны.

Фото: cadenanoticias.com

«Маргарито Мартинес Эскивель, репортер полицейской хроники из Тихуаны, был застрелен сегодня утром, когда выходил из дома. Полиция начала расследование, но официальной позиции по этому поводу пока нет», — говорится в сообщении.

Отмечается, что убитый специализировался на теме региональной преступности. Сведения о возможных мотивах покушения не сообщаются. // Багнет

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