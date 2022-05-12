Криптобіржа Binance заборонила росіянам виводити гроші в будь-які банки

Одна з найбільших криптовалютних бірж світу Binance закрила можливість переказу коштів в іноземні банки для росіян. Функція не стає доступною для них навіть при спробі використати її в іншій країні.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.