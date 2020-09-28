Крупнейший НПЗ Турции объявил бойкот российской нефти

Практически потеряв газовый рынок Турции, Россия начинает сдавать позиции и на нефтяном.Крупнейший в Турции НПЗ — запущенный в 2018 году STAR — отказался от закупок российской нефти и заменил поставки Urals cортами из Ирака и Норвегии, сообщает Reuters cо ссылкой на трейдеров и торговую статистику.

Завод мощностью 210 тысяч баррелей в день, который принадлежит азербайджанской SOCAR, второй месяц подряд не покупает ни барреля Urals, хотя в прошлом был одним из крупнейших в стране клиентов российских нефтяников.

НПЗ прекратил закупки в августе, когда Россия была вынуждена почти вдвое сократить экспорт в Европу, подчиняясь сделке ОПЕК+, и продолжает политику «бойкота» в сентябре. С начала года приобрел 1,2 млн тонн российской нефти — в 5 раз меньше, чем в 2019 году. Вместо Urals STAR закупает норвежский сорт Johan Sverdrup, который вышел на рынок в прошлом году, а также иракскую нефть Basra, сходную по характеристикам с российской.

«Johan Sverdrup дает лучшую маржу, в ней меньше серы, чем в Urals. Basra тоже выгоднее. Urals — это худшее предложение за сопоставимиые деньги среди этих трех (сортов)», — сказал Reuters представитель одного из средиземноморских НПЗ.

По данным ЦДУ ТЭК, в августе поставки российской нефти в Европу через порт Усть-Луги обвалились на 43% относительно апреля, до 1,098 млн тонн.

Экспорт через Приморск упал почти вдвое: 2,003 млн тонн в августе против 3,993 млн — в апреле.

Поставки на юг Европы, которые отправляются танкерами через Новороссийск, схлопнулись почти в 4 раза: в апреле это было 1,688 млн тонн, а в августе — 0,452 млн. Показатели июля были еще хуже — 0,382 млн тонн, но в мае и июне — на пике ограничений ОПЕК+ — экспорт был все же выше: 0,486 и 0,502 млн тонн соответственно.

Накопленным итогом Россия за 8 месяцев 2020 года Россия продала через порты 64,817 млн тонн нефти — на 20,9% меньше, чем за тот же период год назад. // finanz.ru