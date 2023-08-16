Куратор будівництва «палацу Путіна» несподівано помер у в’язниці

Екс-глава Служби охорони на Кавказі ФСТ Росії Геннадій Лопирьов помер у виправній колонії №3 у Рязанській області. Про це « РИА Новости » повідомив голова Громадської наглядової комісії регіону Віктор Боборикін.

Геннадій Лопирьов був відповідальним за безпеку державних об’єктів на півдні Росії, включаючи резиденції президента та прем’єра, зазначає видання The Moscow Times.

Він стежив за витрачанням коштів на будівництві на чорноморському узбережжі та контролював цей процес. За даними джерел РБК, близьких до Кремля, він тісно співпрацював із сочинською владою та входив до складу делегації на інвестиційному форумі «Сочі-2012». За інформацією Telegram-каналу ВЧК-ОГПУ, генерал також займався будівництвом резиденції в Геленджику, яка стала відома під назвою «палац Путіна» після розслідування команди Олексія Навального.

У 2017 році Лопирєв був засуджений Знам’янським гарнізонним військовим судом за хабарництво та незаконне зберігання зброї. Його заарештували при отриманні хабара на суму 6,2 млн. рублів. Під час обшуку у нього виявили ще мільярд.

Початковий вирок генералу ФСТ склав 10 років позбавлення волі та штраф у розмірі 150 мільйонів рублів. Однак пізніше вирок був частково змінений Третім окружним військовим судом, і термін позбавлення волі становив дев’ять років та вісім місяців, а штраф знизився до 130 мільйонів рублів.

За офіційною інформацією, смерть Лопирьова викликана хворобою. При цьому засуджений на здоров’я не скаржився, в ув’язненні не працював і готувався до умовно-дострокового звільнення, оскільки його наближався до кінця. У понеділок, 14 серпня, він несподівано звернувся по медичну допомогу через проблеми з диханням. Спочатку його доставили до Скопіна, після чого перевезли до Рязанської обласної лікарні. Лікарі встановили несподіваний діагноз – лейкоз. Однак усі показники стану Лопирьова на момент госпіталізації, включаючи ЕКГ та КТ, були в межах норми.