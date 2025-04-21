Китай провів випробування неядерної водневої бомби

Китайські вчені випробували новий тип водневої вибухівки, котра не містить ядерних матеріалів. Згідно з даними нового дослідження, бомба утворює розпечену вогняну кулю, яка світиться понад дві секунди, що у 15 разів довше, ніж типовий спалах тротилу.

Про це пише South China Morning Post.

Тривалий тепловий ефект бомби забезпечується використанням гідриду магнію. Сполука гідрид магнію MgH₂ під впливом високої температури виділяє в чистому вигляді водень, який миттєво загоряється й утворює стійке полум’я.

Як зазначається в статті, опублікованій у Journal of Projectiles, Rockets, Missiles and Guidance, двокілограмовий пристрій підірвали під час контрольованого випробування, що викликало руйнівні хімічні ланцюгові реакції без використання ядерних матеріалів. У момент вибуху температура перевищила 1000°C.

Розробку провів Науково-дослідний інститут 705 Китайської державної суднобудівної корпорації (CSSC), що спеціалізується на технологіях підводної зброї. // Букви