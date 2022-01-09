В России метиловый спирт лишил жизни еще 9 человек

По данным следствия, в Тюмени с 3 января на улицах Ставропольской и Рижской под видом водки бренда «Родники Сибири» торговали метиловым спиртом. В результате произошло массовое отравление.

Региональный Следком сообщил о гибели девяти человек. Известно, что были задержаны четверо подозреваемых – мужчины 1971, 1993, 1974 и 1987 годов рождения.

Места происшествия уже осмотрены, прошли обыски по месту жительства подозреваемых и потерпевших. Следователи допрашивают свидетелей, назначены необходимые экспертизы.

«Расследование уголовного дела находится на контроле руководства регионального следственного управления, кроме того, следственное подразделение призывает граждан воздержаться от употребления суррогатного алкоголя с водочной этикеткой «Родники Сибири», — сообщила пресс-служба ведомства.

Возбуждено уголовное дело по статье о сбыте товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц. Максимальное наказания за подобные деяния предусматривает тюремный срок вплоть до 10 лет. // МК