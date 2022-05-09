В Польщі посла Росії на цвинтарі облили червоною фарбою та закидали жіночими трусами

Посла Росії у Польщі Сергія Андрєєва, на знак протесту проти загарбницької війни його країни про України, облили фарбою під час урочистого заходу на меморіальному цвинтарі радянських солдатів у Варшаві. Крім того його закидали жіночими трусами, нагадуючи цім, що російська армія ґвалтує та вбиває українських жінок

Інцидент стався, коли представник окупантів, намагався покласти вінок. Фарбою також облили дружину Андрєєва та групу дипломатів, не давши їм пройти до меморіалу. За кілька хвилин на місце прибула поліція, яка оточила дипломатів та допомогла їм втекти до посольства.

УК