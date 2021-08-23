Лидер антиталибской коалиции в Афганистане отклонил ультиматум «Талибана» сдать провинцию Панджшер

Сын одного из лидеров антисоветского сопротивления в Афганистане 1980-х годов Ахмад Масуд, который собирает в Панджшерском ущелье силы для сопротивления талибов, отверг ультиматум исламистского движения “Талибан”, который требовал в течение четырех часов передать ему контроль над регионом.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.

Ахмад Масуд призвал сформировать широкий правительство национального единства с участием талибов. При этом он предупредил, что война будет “неизбежной”, если исламисты откажутся от диалога.

“Мы противостояли Советскому Союзу, и мы сможем противостоять „Талибана“, — заявил Ахмад Масуд. Он отметил, что, если будут выполнены условия для мира и безопасности в Афганистане, он готов простить талибам убийство 10 сентября 2001 своего отца, легендарного руководителя „Северного альянса“.

Ахмад Масуд заявил, что надеется провести с исламистами мирные переговоры, но его силы готовы к бою. „Мы хотим заставить талибов понять, что единственный путь вперед — это переговоры. Мы не хотим, чтобы началась война “, — подчеркнул Масуд, отметив, что его сторонники готовы бороться, если силы” Талибана “попытаются вторгнуться в Панджшер.

Панджшер северо-западнее Кабула остается единственным регионом Афганистана, который не был захвачен “Талибаном”. Там Ахмад Масуд собрал остатки регулярной армии, спецназа, а также отряды местного ополчения. Именно туда ушел из Кабула вице-президент страны Амрулла Салех, после побега президента Ашрафа Гани провозгласил себя главой государства и призвал к вооруженному сопротивлению талибам.

Между тем движение “Талибан” объявил, что его бойцы отправились в провинции Панджшер, чтобы взять ее под контроль.

Великобритания планирует подтолкнуть мировых лидеров рассмотреть новые санкции против “Талибана” во вторник, 24 августа, на заседании G7. “Талибан” будет нести ответственность за свои действия и расследует сообщение о репрессиях и зверствах, совершенных его членами.