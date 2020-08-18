Лукашенко пригрозил расправой членам Координационного совета Тихановской

Президент Белоруссии Александр Лукашенко жестко раскритиковал создание по предложению кандидата в президенты Светланы Тихановской Координационного совета, который должен заняться мирной передачей власти.

По словам Лукашенко, в этот совет вошли «бывшие, обиженные и откровенно отвязанные нацисты». Напомним, что одним из членов Совета является Нобелевский лауреат, писатель Светлана Алексиевич, автор известной книги «У войны не женское лицо».

По словам Лукашенко, оппозиция пытается убаюкать власть и силовые структуры, словами о том, что они мирные и хорошие.»Это ширма. Если заглянуть за нее, вы видите, что происходит», — сказал Лукашенко.

Следом он отметил, что оппозиция создала некий штаб и требует ни много ни мало — передать им власть. «Значит, мы это расцениваем однозначно: это попытка захвата власти со всеми вытекающими последствиями», — передает словам Лукашенко агентство «Белта«.

Он также заявил, что хотел бы предупредить всех, кто вошел в этот штаб, что власть будет принимать адекватные меры по закону. «У нас достаточно этих мер, чтобы остудить некоторые горячие головы», — предупредил Александр Лукашенко. // МК