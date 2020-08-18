Лукашенко пригрозил расправой членам Координационного совета Тихановской
Президент Белоруссии Александр Лукашенко жестко раскритиковал создание по предложению кандидата в президенты Светланы Тихановской Координационного совета, который должен заняться мирной передачей власти.
По словам Лукашенко, в этот совет вошли «бывшие, обиженные и откровенно отвязанные нацисты». Напомним, что одним из членов Совета является Нобелевский лауреат, писатель Светлана Алексиевич, автор известной книги «У войны не женское лицо».
Следом он отметил, что оппозиция создала некий штаб и требует ни много ни мало — передать им власть. «Значит, мы это расцениваем однозначно: это попытка захвата власти со всеми вытекающими последствиями», — передает словам Лукашенко агентство «Белта«.
Он также заявил, что хотел бы предупредить всех, кто вошел в этот штаб, что власть будет принимать адекватные меры по закону. «У нас достаточно этих мер, чтобы остудить некоторые горячие головы», — предупредил Александр Лукашенко. // МКTweet