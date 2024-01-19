Росія довела до критичного стану третину тепломереж, найгірше – в окупованому Севастополі

Стан тепломереж у Росії досяг критичного зносу, розвал інфраструктури ЖКГ торкнувся, зокрема, й окупованих територій України.

Про це пишуть російські ЗМІ з посиланням на дані Росстату.

Як пише видання RTVI, йдеться про дані 2022 року. Інформації за 2023 рік, коли колапс системи ЖКГ – вимкнення тепла, води і світла охопили половину регіонів Росії – наразі ще немає.

Однак уже 2022 року найскладніша ситуація спостерігалася в окупованому Севастополі. Після 10 років окупації знос тепломереж там перевищив 92%.

Що стосується регіонів Росії, у Північній Осетії, Липецькій області, Кабардино-Балкарії, Томській і Свердловській областях – заміни потребують понад 50% тепло- і парових мереж. У Підмосков’ї, жителі якого в 30-градусні морози опинилися без тепла, знос тепломереж трохи менший за середньоросійський рівень – 29%.

У 2022 році найбільше аварій на тепломережах і джерелах теплопостачання сталося в Нижегородській області (538). За нею йдуть Московська (384), Кіровська (372), Свердловська (355) та Іркутська (224) області.

При цьому з 2018 по 2022 роки кількість аварій зросла в деяких регіонах у рази.

За цим показником лідирують Нижегородська (+372), Кіровська (+332) і Свердловська (+133) області, Кабардино-Балкарія (+98), а також Республіка Карелія (+86). Замикають десятку цього антитопу Підмосков’я, де у 2022 році було більше на 85 аварій, ніж у 2018-му, а також Пермський край (+84), Новосибірська область (+58), Республіка Саха (+46) і Республіка Дагестан (+31).

Нагадуємо:

Якщо розглядати не тільки теплопостачання, то за даними російської влади зношеність мереж комунальної інфраструктури, включно з тепло- і водопостачанням, а також каналізацією, до середини 2022 року перевищила 70%.

У 2023 році, за підрахунками російських ЗМІ, колапс системи житлово-комунального господарства накрив половину регіонів Росії.

При цьому, незважаючи на критичний знос і низку аварій, російська влада планує радикальне скорочення витрат на житлово-комунальну інфраструктуру.

Згідно з бюджетом РФ на 2024-2026 роки, фінансування сфери ЖКГ із федеральної скарбниці буде урізано більш ніж удвічі.

Із 2025 року, згідно із законом про бюджет, почнеться різкий секвестр витрат на ЖКГ: їх буде урізано на 43%, до 506 млрд руб. А у 2026-му році – ще на 25%, до 381 млрд руб. Таким чином, за три роки бюджет ЖКГ, що фінансується федеральною скарбницею, зменшиться в 2,3 раза, до мінімуму за 6 років. // Економічна правда