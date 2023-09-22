Гундяєвських попів, що шпигували в Європі, видворили з Болгарії

Болгарське безпекове відомство оголосило про видворення трьох священнослужителів рпц через діяльність “спрямовану проти національної безпеки та інтересів”. Одного з них архімандрита вассіана, напередодні не впустили до Північної Македонії. Його було викрито у шпигунстві, пише DW.

Державне агентство національної безпеки Болгарії повідомило 21 вересня про видворення одного громадянина росії та двох громадян білорусі “у зв’язку з їхньою діяльністю, спрямованою проти національної безпеки та інтересів” країни.

Зазначається, що вони були пов’язані з “реалізацією різних елементів гібридної стратегії рф щодо цілеспрямованого впливу на суспільно-політичні процеси в Болгарії на користь російських геополітичних інтересів”.

У міністерстві закордонних справ рф розповіли, що Болгарія висилає настоятеля російської православної церкви (рпц) у Софії вассіана, а також секретаря та ще одного неназваного “працівника храму”.

За кілька днів до цього діяльність архімандрита вассіана привернула увагу влади Північної Македонії. Йому заборонили туди в’їзд з огляду на “отримання від компетентних органів інформації про скоєні росіянами дії, що порушують Віденську конвенцію про дипломатичні відносини”.

За даними місцевих ЗМІ, вассіан неодноразово приїздив до країни та зустрічався з представниками македонської церкви, протидіючи їхній співпраці з Православною церквою України (ПЦУ), “виконуючи завдання російської розвідки” з розділення церкви в Македонії. // УНН