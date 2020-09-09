В Беларуси арестованы оппозиционеры Колесникова и Знак. Им «шьют» «причинение вреда нацбезопасности»

Колесниковой грозит лишение свободы на срок от 2 до 5 лет.

Белорусским оппозиционерам Марии Колесниковой и Максиму Знаку избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Они выступают подозреваемыми в деле о «публичных призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности».

Об этом сообщается в Telegram-канале Следственного комитета Беларуси. Так, Главное следственное управление СК расследует уголовное дело по ч.3 ст.361 Уголовного кодекса Республики Беларусь. По подозрению в этом же деле задержан и адвокат Колесниковой Илья Салей.

«В настоящий момент в ходе расследования получены доказательства, свидетельствующие о совершении отдельными лицами, входящими в состав негосударственной организации, именуемой «Координационный совет», действий, направленных на дестабилизацию социально-политической, экономической и информационной обстановки в стране, причинении вреда национальной безопасности Республики Беларусь», — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что указанные действия совершались с использованием СМИ и интернет-ресурсов.

«РИА новости» со ссылкой на информацию от отца Колесниковой сообщают, что ей грозит лишение свободы на срок от 2 до 5 лет. // УНИАН