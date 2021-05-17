Лукашенко разрешил силовикам стрелять по протестующим

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал изменения в законы по вопросам обеспечения национальной безопасности страны, расширив полномочия органов внутренних дел и других силовых структур.

Об этом сообщает государственное агентство «Белта». В частности, сотрудникам милиции разрешили стрелять по протестующим.

Закон уточняет условия и пределы применения физической силы, специальных средств, оружия, боевой и специальной техники со стороны силовиков, правила проведения обысков и прописывает определенные права и обязанности.

Согласно документу, органы внутренних дел наделяются правом применять боевую и специальную технику при пресечении массовых беспорядков. При этом они не несут ответственности за вред, причиненный в результате их применения, если такое применение «осуществлялось в соответствии с требованиями законодательных актов, регулирующих деятельность этих органов».

Кроме того, милиции предоставляется право запрещать гражданам вести видео-и фотосъемку в определенных ситуациях. Также силовикам будет разрешено получать о гражданах без их письменного согласия сведения из информационных систем, в том числе содержащих персональные данные. Наконец, органы внутренних дел будут отнесены к военизированным организациям.

Основные положения закона вступают в силу через месяц после его официального опубликования.

В Белоруссии 9 августа 2020 года прошли выборы президента страны. ЦИК подсчитал, что за Александра Лукашенко, который возглавляет страну с 1994 года, проголосовали 80,1% избирателей, за лидера белорусской оппозиции Светлану Тихановскую — 10,12%. Ее сторонники заявили о фальсификациях, отметив, что итоги голосования диаметрально противоположные.

После подведения итогов голосования в республике начались массовые акции протеста, на которые стали выходить сотни тысяч человек. Они требовали проведения новых выборов и изменения Конституции. Был создан Координационный совет по передаче власти, но его лидеры оказались либо в СИЗО, либо за границей из-за уголовного преследования.

Белорусская милиция жестко подавляла протестные мероприятия: были задержаны десятки тысяч человек, которых впоследствии избивали и пытали в зданиях РОВД, ИВС и СИЗО. Символом произвола силовиков стал изолятор на Окрестина в Минске. Из-за участия в митингах начали увольнять бюджетников и отчислять студентов. Сам Лукашенко демонстративно выходил на улицы с автоматом и грозил протестующим, что власти «больше пленных не берут».

В октябре в стране началась бессрочная забастовка на промышленных предприятиях. Но смены режима не произошло. Более того, репрессии в Белоруссии продолжаются. К настоящему моменту, по подсчетам правозащитников, в Белоруссии возбуждено более 900 уголовных дел, связанных с выборами президента и последовавшими протестными акциями. ЕС ввел несколько блоков санкций против Белоруссии. // ZNAK