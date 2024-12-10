У сирійській в’язниці виявили сотні пар взуття та іншого одягу в’язнів режиму Асада

Сирійські рятувальники «Білі шоломи» виявили у в’язниці Седная кімнати, заповнені сотнями пар викинутого взуття та іншого одягу, що належав ув’язненим режиму Асада.

В’язниця, що знаходиться за 30 км від Дамаска, відома застосуванням тортур і утриманням ув’язнених у жахливих умовах.

Після звільнення в’язниці протестувальниками, серед яких були діти та жінки, свідки розповіли про масові стратії та катування.

В’язниця Седная стала місцем систематичних вбивств, з 2011 по 2015 рік тут страчували до 50 осіб на тиждень. // Букви