Лукашенко во второй раз присудили «Шнобелевскую премию»

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Вместе с ним «наградили» Путина, Болсонару, Джонсона и руководителей нескольких других стран.

В шестой раз провозглашенный президентом Беларуси Александр Лукашенко снова получил «Шнобелевскую премию».

Лукашенко во второй раз присудили "Шнобелевскую премию"

Фото: EPA/UPG

Ее присудили за реакцию на пандемию коронавируса, сообщает белорусское бюро «Радио Свобода».

Также аналогичную премию присудили руководителям Бразилии, Великобритании, Индии, Мексики, США, Турции, России и Туркменистана.

«Награда в области медицинского образования вручается лидерам Бразилии, Великобритании, Индии, Мексики, США, Турции, России и Туркменистана за использование пандемии коронавируса для того, чтобы научить мир тому, что политики могут иметь большее влияние на жизнь и смерть, чем ученые и врачи», — сообщил Марк Абрахамс.

Напомним, что в 2013 году Лукашенко уже присуждали «Шнобелевскую премию» за запрет публичных аплодисментов, наложенный после серии антиправительственных выступлений в 2011 году, во время которых участники молча аплодировали.

Шнобелевская, или Игнобелевская премия — это пародия на Нобелевскую премию, которая ежегодно вручается в Гарвардском университете. Премию присуждают за достижения, «которые сначала вызывают смех, а затем раздумья». // LB.ua

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