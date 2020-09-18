Лукашенко во второй раз присудили «Шнобелевскую премию»

Вместе с ним «наградили» Путина, Болсонару, Джонсона и руководителей нескольких других стран.

В шестой раз провозглашенный президентом Беларуси Александр Лукашенко снова получил «Шнобелевскую премию».

Ее присудили за реакцию на пандемию коронавируса, сообщает белорусское бюро «Радио Свобода».

Также аналогичную премию присудили руководителям Бразилии, Великобритании, Индии, Мексики, США, Турции, России и Туркменистана.

«Награда в области медицинского образования вручается лидерам Бразилии, Великобритании, Индии, Мексики, США, Турции, России и Туркменистана за использование пандемии коронавируса для того, чтобы научить мир тому, что политики могут иметь большее влияние на жизнь и смерть, чем ученые и врачи», — сообщил Марк Абрахамс.

Напомним, что в 2013 году Лукашенко уже присуждали «Шнобелевскую премию» за запрет публичных аплодисментов, наложенный после серии антиправительственных выступлений в 2011 году, во время которых участники молча аплодировали.

Шнобелевская, или Игнобелевская премия — это пародия на Нобелевскую премию, которая ежегодно вручается в Гарвардском университете. Премию присуждают за достижения, «которые сначала вызывают смех, а затем раздумья». // LB.ua