Лукашенко: «Я смотрю, приумолкли и наши старшие братья». Разбираться надо с теми, кто послал задержанных в Беларусь

Версию о том, что россияне находились в стране транзитом, глава Белоруссии не поддержал.

Президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал расследование дела о задержанных в стране россиянах.

По его словам, задержанные граждане РФ были первой группой из 180–200 человек, которых планировалось «перебросить» в Беларусь. Версию о том, что россияне находились в стране транзитом, глава Белоруссии не поддержал.

«Они, конечно, виноваты, но не настолько, чтобы в отношении них принимать какие-то жесткие меры. Это солдаты. Им приказали — они пошли. Разбираться надо с теми, кто приказывал, кто их сюда посылал»,— сказал Лукашенко на встрече с главой КГБ и председателем СК Беларуси, передает БелТа.

Президент Беларуси не согласился с позицией, ранее выраженной посольством РФ в Минске, относительно целей приезда россиян. «Я смотрю, приумолкли и наши старшие братья. Уже не кричат, что они посылали этих ребят в Стамбул. Никакого Стамбула не было и быть не могло, как оказалось на поверку. Ясно, что у этой группы были иные цели. И задача следствия — выяснить эти цели»,— добавил он.

Также Александр Лукашенко заявил, что приезд россиян для дальнейшего транзита с ним не согласовывался. «Попытка там сейчас спрятать «хвост» в России и сказать, что вот чуть ли не они с нами согласовали приезд этой группы, это полная ерунда»,— сказал он.

Лукашенко напомнил, что разрешение на приезд в страну военнослужащих может дать только президент. «Никаких разрешений никто не давал. Более того, у нас вызывают серьезные подозрения те цели, которые группа намечала»,— уточнил он. Какие именно цели были у этой группы, глава государства не уточнил.

Как сообщал УНИАН, 33 гражданина России — члены ЧВК «Вагнера» были задержаны в Беларуси 29 июля. Правоохранительные органы Беларуси также сообщили, что на территории страны находятся еще 170 российских наемников, идет их поиск.