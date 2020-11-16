Майя Санду уверенно победила на выборах президента Молдовы

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В Молдове по итогам обработки более 99% бюллетеней голосования на выборах президента с отрывом в почти 15% лидирует Майя Санду.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт ЦИК Молдовы.

Майя Санду уверенно победила на выборах президента Молдовы

Майя Санду

Отмечается, что по предварительным данным ЦИК, по итогам обработки 99,35% бюллетеней, экс-премьер-министр Молдовы Майя Санду набрала 57,42%, действующий президент Игорь Додон — 42,58% голосов.

На данный момент ЦИК Молдовы подсчитала 1 619 500 голосов, и отработала 2129 из 2143 протоколов.

Первые же экзит-полы показали уверенную победу Санду с разрывом почти в 10% с пока еще действующим президентом Игорем Додоном. После закрытия избирательных участков Майя Санду появилась перед журналистами и поблагодарила всех граждан Молдовы, которые за нее проголосовали, пишет ВВС. Она так же заявила, что ее оппонентам не удалось разорвать страну по этническому и языковому принципам.

“Эта победа — наша общая победа, я горжусь своей командой и всеми молодыми людьми, которые приняли участие в голосовании”, — сказала Санду.

Напомним, в Молдове 1 ноября состоялся первый тур президентских выборов. Победителя не определили и назначили второй тур на 15 ноября. В него вышли экс-премьер-министр страны Майя Санду и действующий президент Игорь Додон.

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