«Медведєв – клоун»: голова Мюнхенської конференції про погрози «екс-недопрезидента» РФ

Медведєв поставив під сумнів існування України.

Німецький дипломат та новий глава Мюнхенської конференції з безпеки Крістоф Хойсген назвав колишнього президента Росії Дмитра Медведєва клоуном.

Про це пише Bild.

«Медведєв сьогодні – клоун, вибачте, що я маю вимовити це вголос», – сказав Хойсген на міжнародному симпозіумі.

Екс-президент Росії Медведєв після повномасштабного вторгнення Росії в Україну почав вести канал у Telegram, в якому відзначився різкими заявами не лише на адресу України.

15 червня, наприклад, він заявив, що за два роки «України не існуватиме». На це відреагували в Офісі президента України. Михайло Подоляк назвав Медведєва «маленькою людиною з великими комплексами».

За словами Подоляка, єдина можливість цього політика привернути до себе увагу та самоствердитися – це «бризнути отрутою в бік України чи погрожувати світу». Він додав, що «Україна була, є й буде. Де буде Дмитро Медведєв за два роки – питання».

Як писав УНІАН, Медведєв поставив під сумнів існування України.

«Бачив повідомлення, що Україна за ленд-лізом хоче отримати від своїх заокеанських хазяїв СПГ з оплатою постачання через два роки. Інакше майбутньої зими просто замерзне. Тільки запитання. А хто сказав, що через два роки Україна взагалі існуватиме на карті світу?», — написав він.

Як повідомлялось, Україна запропонувала США угоду про постачання зрідженого природного газу за ленд-лізом. Щоб таким чином отримати від американської сторони близько шести мільярдів кубометрів ЗПГ. // УНІАН