Международная рабочая группа нашла ряд недочётов в итальянском следствии по делу Маркива

Международная рабочая группа (МРГ) представила предварительные итоги оценки эффективности расследования в деле о гибели фотокорреспондента Андреа Роккелли и правозащитника Андрея Миронова 24 мая 2014 года под Славянском.

По обвинению в этом преступлении в Италии был осужден нацгвардеец Виталий Маркив. МРГ зафиксировала в расследовании ряд неточностей и изъянов, передаёт УНН со ссылкой на Центр гражданских свобод.

“Международная рабочая группа изучила обстоятельства гибели Роккелли и Миронова, и нормы права, которые должны были использовать, но не использовали правоприменители”, — сообщают правозащитники.

Так, согласно Отчету о действиях по предварительному расследованию Международного уголовного суда, к 30 апреля 2014 года напряженность вооруженных действий на Донбасе “достигла уровня, который влечет за собой применение права вооруженных конфликтов”.

“По мнению международной рабочей группы, итальянское правосудие не учитывало правовой статус вооруженного конфликта на востоке Украины, не руководствовалось положениями международных договоров по МГП при квалификации действий фигурантов, а также избирательно и крайне непоследовательно ссылалось на них в материалах дела. Кроме того, не учитывался тот факт, что обвиняемый являлся участником регулярных вооруженных формирований Украины, что гарантирует ему функциональный иммунитет от преследований в иностранных юрисдикциях, даже несмотря на двойное гражданство обвиняемого. Вопрос функционального иммунитета должен был быть хотя бы изучен судом”, — говорится в сообщении правозащитников.

МРГ также обратила внимание на доказательственную базу, на которую опирался суд при вынесении приговора.

“Первичные выводы позволяют отметить недостаточность исследования фактов и неясность методологии при проведении анализа. Некоторые сомнения возникли также в отношении объективности сделанных судом выводов”, — пишут правозащитники.

В частности, у группы вызывает сомнение соответствие журналистским стандартам статьи Иларии Морани, содержание которой следствие считает свидетельством спонтанного признания вины, якобы сделанном Виталием Маркивым, и одним из главных доказательств его виновности.

«Возникают сомнения и в объективности показаний главного свидетеля, французского фотожурналиста Уильяма Рогеллона, очевидно обусловленные перенесенным им эмоциональным шоком в результате попадания под обстрел и возможной недостаточной психологической подготовкой к работе в условиях военных действий”, — следует из предварительных итогов.

Отмечается, что среди них всех наибольшим военным, экспертным и журналистским опытом обладал Андрей Миронов, однако суд “не учел его последних слов в предсмертной видеозаписи во время боя, суть которой заключается в том, что они попали под перекрестный огонь”.

“Судом не дано никакой оценки присутствию и возможному участию в перестрелке членов вооруженных формирований под командованием гражданина РФ Игоря Гиркина (Стрелкова), присутствие которых обнаруживается непосредственно в месте гибели журналистов”, — сообщает Центр гражданских свобод.

Также рабочая группа проанализировала освещение процесса в итальянской прессе, отметив сопровождавший его негативный общественный фон, который “мог оказать отрицательное влияние на соблюдение принципа презумпции невиновности”.

Проанализировав публикации до момента вынесения приговора, эксперты выделили такие тренды в освещении процесса, как:

— общая уверенность в “презумпции виновности” Виталия Маркива;

— частое использование клише, стереотипов и ошибочных суждений в отношении Виталия Маркива, Украины и украинцев, отождествление Маркива и украинцев вообще с ультраправыми силами, оперирование ошибочными данными;

— отсутствие баланса в представлении позиций двух сторон процесса — убитого и обвиняемого.

Международная рабочая группа была создана Правозащитным центром “Мемориал” (Россия) и Центром гражданских свобод (Украина). Рабочая группа также пригласила юристов-международников Центра содействия международной защите (Франция) для оценки хода судебного разбирательства.

Как сообщал УНН, 1 октября апелляционный суд в итальянском городе Милане удовлетворил запрос о новом переводе записи разговора в тюрьме нацгвардейца Виталия Маркива.

Напомним, старший сержант Национальной гвардии Украины Виталий Маркив отбывает наказание в тюрьме близ Милана после того, как в июле прошлого года суд первой инстанции приговорил его к 24 годам неволи. Он находится под стражей со дня ареста в Болонье 30 июня 2017-го.