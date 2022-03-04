Microsoft зупиняє продаж товарів і надання послуг в РФ

Компанія Microsoft зупиняє нові продажі товарів і надання послуг в РФ.

Про це йдеться у заяві у блозі компанії, пише УНН.

«Сьогодні ми оголошуємо, що призупинимо всі нові продажі продуктів і послуг Microsoft в Росії. Окрім того, ми тісно координуємо та співпрацюємо з урядами Сполучених Штатів, Європейського Союзу та Великої Британії, а також зупиняємо багато аспектів нашого бізнесу в Росії відповідно до урядових санкційних рішень», — йдеться у заяві.

У компанії вказали також, що з початку війни діяли проти позиціонування Росії, деструктивних або підривних заходів проти понад 20 українських урядових, ІТ-організацій та організацій фінансового сектору, а також протидіяли кібератакам, спрямованих на кілька сайтів.

«Ми також продовжуємо мобілізувати наші ресурси для допомоги людям в Україні. Наші команди Microsoft Philanthropies і UN Affairs тісно співпрацюють з Міжнародним комітетом Червоного Хреста (МКЧХ) і кількома агентствами ООН, щоб допомогти біженцям, надаючи технологічну та фінансову підтримку ключовим неурядовим організаціям, і, якщо необхідно, ми захищаємо ці групи від триваючих кібератак», — додали у компанії.

Додамо, що також американський виробник мережного обладнання Cisco Systems Inc. заявив про зупинення бізнес-операцій у Росії та Білорусі, пише MarketWatch з посиланням на лист гендиректора Cisco Systems Чака Роббінса співробітникам.

Доповнення

Intel і AMD припиняють постачати продукцію до Росії та Білорусі.