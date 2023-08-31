Міністр оборони Британії Бен Воллес подав у відставку

Очікується, що імʼя наступного міністра назвуть уже сьогодні.

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес подав у відставку. Премʼєр Ріші Сунак призначить його наступника уже сьогодні, пише The Guardian.

Воллес був міністром оборони протягом чотирьох років. Про намір звільнитися він оголосив минулого місяця.

Претендентами на посаду журналісти називають міністра збройних сил Джеймса Хіппі та головного міністра фінансів Джона Глена.

The Daily Telegraph також припустив, що колишній міністр оборони Ліам Фокс є одним із ймовірних кандидатів.

Бен Воллес активно відстоював інтереси України на міжнародній арені. За час повномасштабного вторгнення декілька разів відвідував Київ. Велика Британія є одним із найголовніших союзників. Першою надала Україні сучасні танки, першою висловила готовність брати участь у авіаційній коаліції. На британській території українські військові проходять навчання із залученням тренерів із різних країн. // LB.ua