У Польщі зловмисники з ножами та сокирами напали на хостел для українців

Внаслідок події декількох українців поранено.



У Польщі група зловмисників у масках, з сокирами та ножами в руках, тричі нападала на хостел у місті Лодзь, де проживали заробітчани із України, внаслідок чого кілька українців було поранено.

Про це повідомляється на сайті o2.pl.

Перший напад стався 29 грудня 2021 року. Тоді кілька поляків увірвалися до хостелу з сокирами та ножами, де проживали українські працівники.

Внаслідок сутички було травмовано трьох людей, серед них – одну жінку, яку сильно ударили об стіну, через що вона втратила свідомість. Після виклику і приїзду поліції, бандити покинули приміщення, але пообіцяли повернутися наступного дня, що і зробили.

На другий день, ті ж самі чоловіки в масках почали кидали петарди під хостелом та погрожувати його мешканцям. Попри неодноразовий виклик поліції українцями, правоохоронці не приїхали.

Через кілька годин, озброївшись сокирами, зловмисники увірвалися до приміщення хостелу та почали усе трощити навкруги себе, після чого втекли. Поліція приїхала лише через 20 хвилин після того, як все сталося. Власник хостелу оцінив збитки приблизно на 15 тисяч злотих ($ 3717).

На думку правоохоронців, напад на хостел не має національного підґрунтя. За попередніми даними, причиною нападу могла стати смерть місцевого чоловіка, що зловживав алкогольними напоями та, за чутками, перед смертю випивав із українцем. Поліція вважає, що поляки могли так помститися. Водночас власник приміщення хостелу стверджує, що проблеми почалися раніше, й він сам був свідком, як місцеві словесно ображали працівників з України.

Двох нападників було затримано, на даний час вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу. // Діло