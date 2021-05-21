Многодетный папаша истязал детей в Новгородской области РФ

В городе Малая Вишера Новгородской области задержали 38-летнего местного жителя, который избивал и издевался над своими троими детьми. По данным следствия, он регулярно поднимал на них руку, обливал ледяной водой и ставил коленями на крупу.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье истязание. Следователи считают, что он систематически причинял своим несовершеннолетним детям физические и психические страдания.

Дети изъяты из семьи и помещены в социальное учреждение. Их дальнейшую судьбу решат органы опеки. В ходе расследования сотрудники дадут правовую оценку действиям органов профилактики.

Отец признал свою вину. По вменяемой ему статье ему грозит до семи лет лишения свободы. // МК