Путін прагне захопити «всю» Україну — Єлисейський палац

Президент Франції Еммануель Макрон вважає, що «найгірше ще попереду» в ситуації в Україні після телефонної розмови з російським президентом Володимиром Путіним, який висловив «дуже велику рішучість» продовжувати наступ, мета якого — «взяти під контроль» всю країну.

Про це повідомляє Lе Figaro з посиланням на Єлисейський палац, пише УНН.

Повідомляється, що під час телефонної бесіди російський президент повідомив своєму французькому колезі, що операція російської армії розвивається «за планом», запланованим Москвою, і що вона буде «погіршуватися», якщо українці не прийняти його умови.

«Президент (Макрон — ред.) очікує, що найгірше ще попереду, враховуючи те, що сказав йому президент Путін», — повідомили в Єлисейському палаці.

Як повідомлялося, Президент Франції Емануель Макрон і Володимир Путін провели сьогодні 90-хвилинну телефонну розмову.