У Франції розслідують загадкове вбивство

Щоб хоч якось зрушити з місця, поліції потрібно терміново знайти жертву.

Французька поліція впевнена, що вбивство було, але проблема в тому, що тіла немає і ніхто в той день не зник.

У цій загадковій історії, гідній детектива про комісара Мегре, прокурори Нормандії просять громадськість допомогти їм зрозуміти, хто ж помер у день вбивства, повідомляє Бі-бі-сі.

“За 23 роки роботи в суді я жодного разу з таким не стикався, – розвів руками державний обвинувач Ремі Кутен. – У нас немає тіла, і ми не знаємо особи людини, яка, як нам здається, була убита”.

Що у поліції є, так це підозрюваний. 46-річний поляк, ім’я якого тримають в секреті, багато років жив у Франції і працював теслею, а зараз він під арештом.

Слідчі вважають, що справа була так: підозрюваний, будучи напідпитку, їхав за кермом своєї чорної Audi і збив жінку на велосипеді неподалік від містечка Бургтерулд в 150 км на північний захід від Парижа.

Подумав, що вбив і поїхав додому за лопатою. Але коли повернувся, виявив, що жінка ще жива. Поліція впевнена, що тоді він вирішив добити її лопатою, потім закопав, а велосипед викинув на звалище.

Невелика заковика: дуже мало доказів того, що все саме так і було. Ні тіла, ні зізнання, ні велосипеда. На довершення всього – жодної заявки про зниклу жінку.

Пр цьому впевненість слідчим надає те, що підозрюваний сам розповів про це кільком людям.

Через два місяці після того, що сталося, 14 травня, екс-подруга підозрюваного з’явилася в поліцейську дільницю в Дьеппе і розповіла, що її колишній подзвонив їй п’яний 9 березня і зізнався, що вбив жінку в результаті аварії.

Це була його перша версія. Пізніше знову подзвонив і заявив, що все добре: жінка жива і пішла додому.

Подруга захвилювалася і на наступний день вирішила свого колишнього відвідати. Вдома його не виявилося, але на лобовому склі його машини зяяла вм’ятина з великою червоною плямою. 13 березня їй все-таки вдалося з ним поговорити. Тоді-то він і виклав в деталях історію про вбивство лопатою. Велосипедистка, за його словами, була схожа на бездомну.

Ще троє свідків чули від підозрюваного три інші версії події.

Одна зі знайомих зайшла до підозрюваного додому пізніше в день аварії і застала його за гарячковим відтиранням пошкодженої машини. Їй він сказав, що збита жінка вижила. Знайома про всяк випадок все одно сфотографувала машину, і тепер це один з ключових доказів у справі.

Інший факт проти підозрюваного – те, що він оголосив про крадіжку Audi, яку знайшли обгорілою в середині квітня. Пізніше він зізнався поліції, що сам же її і підпалив.

У червні його арештували, і тоді він оголосив, що все це невдалий жарт – він вигадав історію, щоб розжалобити свою колишню подругу. Сам пошкодив лобове скло і розмазав по ньому курячу кров.

Потім визнав, що аварія все ж була, а потім знову став твердити про невдалий жарт.

Щоб хоч якось зрушити з місця, поліції потрібно терміново знайти жертву: хтось же повинен був постраждати в тій аварії.

“Є маса зниклих людей, про яких не повідомляють поліції”, – нарікає прокурор Кутен.

Є ймовірність, що збита жінка була туристкою або іноземкою, у якої був другий будинок у Франції. Може бути, це велосипедистка, що пустилася в далеку подорож. Може бути, ця жінка просто жила в ізоляції, у відриві від своєї сім’ї і друзів.

У заклику до можливих очевидців інциденту, опублікованих поліцією, жертва описується як жінка 40-60 років, з рюкзаком, на велосипеді та, можливо, з сумками, прикріпленими до багажника. Нічого більше поліція про неї не знає. // УНІАН