В России спустя 25 лет поймали «педофила из электрички»

Все это время маньяк снимал порнографию с участием несовершеннолетних

Неотвратимое наказание за домогательства к школьнику настигло 57-летнего жителя Сходни спустя 25 лет. После изучения его смартфона следователи возбудили еще одно уголовное дело.

Как стало известно «МК», в начале марта 1996 года на тот момент 32-летний мужчина вечером на электричке «Москва-Крюково» возвращался к себе домой. Народу в поезде было не много. Гражданин заприметил подростка, который что-то продавал пассажирам. Когда мальчик прошел мимо него и уже направлялся в другой вагон, мужчина догнал его в тамбуре и предложил интим. Юноша очень испугался, но сумел убежать. После чего он рассказал об инциденте родителям, и те написали заявление в милицию.

И вот спустя 25 лет, в марте 2021 года следствию удалось установить личность педофила. Информатор сообщил сыщикам данные мужчины, который приставал в электричках к несовершеннолетним. Им оказался 57-летний житель города Сходни Московской области. После задержания извращенец ничего не стал скрывать и припомнил ту историю. У него был изъят мобильный телефон, в котором следователи нашли фото и видео порнографического содержания с участием несовершеннолетних. Педофил рассказал, что этими снимками он делился в мессенджерах с другими пользователями. Следователям пришлось изъять и компьютер подозреваемого, содержимое которого проверяется, в том числе восстанавливаются удаленные файлы. В его квартире была обнаружена комната с большим количеством игрушек, а соседи припомнили, что к жильцу часто приходили дети.

В отношении задержанного еще в 1996 году было возбуждено уголовное дело по статье 120 УК РCФCР (развратные действия в отношении несовершеннолетнего). Как сообщила старший помощник руководителя ММСУТ СК РФ Елена Марковская, теперь мужчине вменяют еще и ч. 2 ст. 242.1 УК РФ (изготовление и оборот материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних), избрана мера пресечения — заключение под стражу. Подозреваемый проверяется на причастность к аналогичным преступлениям.