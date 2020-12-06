Санду, обрана президентом Молдови, звинуватила Додона у намаганні узурпувати владу у країні

У Молдові обрана президентка Мая Санду вимагає відставки уряду і дострокових парламентських виборів.

Про це пише newsmaker.md.

Санду озвучила вимоги під час сьогоднішньої акції протесту в Кишиневі. Мітингувальники протестували, зокрема, проти уряду Іона Кіку і ситуативної коаліції в парламенті соціалістів, депутатів від Партії «Шор» та групи Pentru Moldova.

У свою чергу Санду звинуватила чинного президента Ігоря Додона у намаганні узурпувати владу.

На її думку, парламентська коаліція була створена, аби прийняти закони проти людей. «Ця більшість сформована з людей, які служать Додону, а не народу. Вони приймають закони з порушенням всіх норм», — зазначила вона.

Учасники акції протесту в Кишиневі прийняли резолюцію з вимогою відставки уряду і проведення дострокових парламентських виборів, повідомляє Интерфакс.

Відповідно до ухваленого документа на молдовський уряд покладається відповідальність за «катастрофічну соціально-економічну ситуацію» і відсутність «ефективних заходів проти пандемії коронавірусу». «Ми вимагаємо терміново розпустити парламент. Обраний президент повинен прийняти рішення у відповідність до положень Конституції. Дата дострокових парламентських виборів повинна бути призначена президентом після консультацій з політичними партіями», – йдеться в резолюції.

Крім того, протестувальники закликали анулювати пакет законів, який був прийнятий впродовж тижня коаліцією поки що чинного президента Ігоря Додона та депутата Ілана Шора.

За словами організаторів протесту, в акції взяли участь понад 50 тисяч людей. Також вони повідомили, що багато людей не змогли доїхати до місця події, оскільки правоохоронці не пустили їх у Кишинів.

Нагадаємо, парламент Молдови схвалив проєкт закону, який передає йому контроль над спецслужбою країни.

За результатом підрахунку 100% голосів, колишня глава уряду Молдови Мая Санду перемогла у другому турі виборів президента. Термін повноважень Додона закінчується 23 грудня. // LB.ua