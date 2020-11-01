Мошенники за 90 тыс. долларов продали клиенту «лампу Алладина» с «джинном»

В Индии задержали двух мужчин, которые за более чем 90 тысяч долларов продали «лампу Алладина». Они будут находиться под стражей до предъявления обвинений.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Guardian.

«В Индии были задержаны двое мужчин, которые якобы обманули врача и заставили его приобрести «лампу Аладдина» за более 70 тысяч фунтов стерлингов — даже изобразив фальшивого джинна», — говорится в сообщении.

Отмечается, что покупатель обратился в полицию, когда понял, что лампа не имеет никакой магической силы. Хотя продавцы уверяли, что вещь принесет здоровье и удачу.

Как заявил офицер агентства AFP, мужчин задержали и они будут находиться под стражей до предъявления обвинений.

«Мужчины также обманывали другие семьи, используя тот же способ действия. Общая сумма денег, о которых идет речь, достигает нескольких миллионов рупий», — добавил офицер.