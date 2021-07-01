Москвич пытался оживить умершую возлюбленную с помощью водочных компрессов

Примочками из водки собственного приготовления пытался оживить сожительницу, которая скончалась от невыносимой жары, житель Юго-Восточного округа столицы. Мужчина провел с трупом три дня, пока тело не забрали силой.

Как стало известно «МК», в понедельник, 28 июня, 64-летний Александр (все имена изменены) позвонил своей сестре и сообщил шокирующую новость — его 57-летней сожительнице Лике в воскресенье стало плохо. Она упала, изо рта пошла пена. Однако Александр заверил родственницу, что справится со всем сам и велел его не беспокоить.

Сестра мужчины во вторник все же приехала к нему, чтобы узнать о состоянии здоровья Лики. Александр дверь не открыл и начал прогонять родственницу. Тогда женщина обратилась в правоохранительные органы. Впускать кого-либо в квартиру мужчина категорически отказался. Он забаррикадировался, и более того, начал травить дихлофосом сотрудников МЧС, которые пытались попасть внутрь. Когда дверь, наконец, удалось открыть, в квартире обнаружили труп Лики.

Как пояснил Александр, он ухаживал за Ликой и лечил ее, чтобы она пришла в себя. Делал компрессы и готовил микстуры из водки, а затем обкладывал Лику тряпочками с лекарством. Одну такую примочку эксперты обнаружили даже в интимном месте женщины…

По словам сестры, ее брат больше десяти лет страдает психическим расстройством. Проявилось оно неожиданно. Александр работал водителем, поехал в отпуск, а вернулся оттуда уже со странным поведением. Лечение не проходил уже длительное время.

Когда Александра увозили в больницу, с собой он пытался забрать тело сожительницы.

Причину смерти Лики предстоит установить специалистам. Скорее всего, ей стало плохо с сердцем из-за жары.