Муж застрелил в больнице неизлечимо больную жену

15 декабря пожилой мужчина выстрелил в пациентку, которая проходила лечение в больнице в Црифине (Израиль), а после этого покончил с собой, сообщает newsru.co.il.

Как уточнили в администрации больницы, происшествие произошло в нейрохирургическом отделении, когда мужчина вошел в палату, его жена была в сознании. От полученного огнестрельного ранения она скончалась на месте.

В итоге медики констатировали смерть 76-летнего мужчины и 74-летней женщины.

Еще один пациент больницы «Асаф а-Рофе» получил легкое ранение, у него царапина на ноге. Сотрудники следственных органов установили, что у мужчины было разрешение на оружие, поскольку он работал охранником. // МК