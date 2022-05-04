Під Нижнім Новгородом в РФ палає хімзавод (відео)

Підприємство займається виробництвом окису етилену та гліколів.

Вранці 4 травня у російському Дзєржинську під Нижнім Новгородом спалахнув хімзавод «Капролактам».

Про пожежу повідомили місцеві ЗМІ.

Міська влада зазначила, що «відбулося загоряння цистерни». Згодом вогонь перекинувся на інші об’єкти.

Залізничні цистерни з розчинником горять на станції Ігумново. Площа пожежі становить близько 2000 кв. м.

Завод займається виробництвом окису етилену та гліколів.

Причини загоряння встановлюються.

УНІАН