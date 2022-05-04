Під Нижнім Новгородом в РФ палає хімзавод (відео)
Підприємство займається виробництвом окису етилену та гліколів.
Вранці 4 травня у російському Дзєржинську під Нижнім Новгородом спалахнув хімзавод «Капролактам».
Про пожежу повідомили місцеві ЗМІ.
Міська влада зазначила, що «відбулося загоряння цистерни». Згодом вогонь перекинувся на інші об’єкти.
Залізничні цистерни з розчинником горять на станції Ігумново. Площа пожежі становить близько 2000 кв. м.
Завод займається виробництвом окису етилену та гліколів.
Причини загоряння встановлюються.