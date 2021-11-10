Мужчина обезглавил мать, посчитав ее порождением дьявола

Присяжные признали мужчину невиновным в убийстве по причине невменяемости.

41-летний житель Кембриджшира Эрнест Груша обезглавил свою 59-летнюю мать Веславу Мержеевскую, порезал ее тело на 11 частей и завернул части липкой пленкой.

Об этом говорится в судебных материалах Кембриджского королевского суда, цитирует The Daily Mail.

Затем, 22 февраля, мужчина весь в крови зашел в местную лавку, продавец вызвал полицию, которая на месте происшествия застала «жуткую сцену».

Во время обысков правоохранителей Груша развернул некоторые части тела и поместил их в шкаф и холодильник, а голову матери высунул через окно. Злоумышленника сразу задержали.

Суд приговорил убийцу к бессрочной госпитализации согласно закону о психическом здоровье.

На судебном заседании стало известно, что 41-летний Эрнест пошел на преступление, потому что считал мать порождением дьявола, а бог велел ему ее убить и расчленить тело, чтобы уничтожить сатану.

«Он был убежден, что она воскреснет, если он выльет воду и кровь на ее расчлененные части тела», – сообщил судья.

Эрнест и убита Веслава являются гражданами Польши, которые переехали в Британию несколько лет назад.

Местные описали членов семьи как «трудолюбивых» людей, а Грушу – как «тихого и скрытного мужчину без намека на агрессивное поведение». Однако, по словам свидетелей, психическое состояние Эрнеста заметно ухудшилось в январе 2021 года.

Психиатр в зале суда подтвердил, что у обвиняемого – биполярное аффективное расстройство (маниакально-депрессивное заболевание), и что убийство произошло «в ходе маниакального эпизода».

Выяснилось, что 59-летняя женщина обращалась в соответствующие службы, чтобы изолировать сына, однако необходимой помощи не получала. // УНИАН