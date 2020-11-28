Мужчина «похоронил» убитую мать в снегу, а затем пытался зарезать школьника

Все произошло в Алтайском крае РФ, задержать злоумышленника удалось участковому

Первоначально в дежурную часть поступило заявление от педагогов школы села Георгиевка. Они сообщили, что в школьном дворе агрессивно настроенный мужчина угрожает ножом одному из учеников. Товарищи школьника сумели забежать в внутрь и обратились за помощью к учителям.

Участковый уполномоченный полиции Владимир Высоцкий в считанные минуты прибыл на место происшествия. К этому времени злоумышленник, вооруженный ножом переместился к сельскому магазину. Применив боевой прием борьбы, капитан полиции обезоружил правонарушителя и доставил в участковый пункт полиции. Для выяснения всех обстоятельств туда же прибыли сотрудница службы по делам несовершеннолетних и дознаватель.

Выяснилось, что мужчина недавно приехал ближнего зарубежья и поселился у 86-летней матери в селе Георгиевка. Также было установлено, что подросток, которому угрожал задержанный на школьном дворе, ранее помогал пожилой женщине по хозяйству.

В процессе беседы задержанный неожиданно грубо отозвался о своей матери и сообщил, что ее уже нет в живых. Участковый среагировал мгновенно и выехал к дому, где проживала пенсионерка. В огороде за одним из строений под снегом и ветками он обнаружил тело несчастной женщины.

По данному факту следователем СО Змеиногорского межрайонного СО СУ СК России по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ.

— Грамотные и своевременные действия капитана полиции Владимира Высоцкого позволили раскрыть тяжкое преступление, оперативно задержать вооруженного злоумышленника и обеспечить безопасность остальных жителей села, — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. // МК