Мужчина взорвал дом и угодил в больницу, пытаясь убить муху

Во французском Либурне мужчина взорвал свой дом, пытаясь убить муху, сообщает The Mirror.

Причиной ЧП стал протекающий в его доме газовый баллон.

80-летний мужчина сел за обед и услышал жужжание насекомого. Он взял электрическую мухобойку и принялся гоняться за мухой. После срабатывания мухобойки произошел взрыв, дом остался без кухни и части крыши. А сам мужчина угодил в больницу с ожогом руки.

В 2019 году похожая история произошла в американском Детройте. Там мужчина бросил ботинок, в котором спрятал пистолет, в таракана. Раздался выстрел, и пуля угодила в ногу американца. // МК