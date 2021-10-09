В Оренбургской области РФ от отравления суррогатным алкоголем умерли уже 26 человек

В Оренбургской области умерли еще пять человек, употреблявших суррогатный алкоголь.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на правительство региона. Всего, по данным на утро 9 октября, от отравления алкоголем погибли 26 человек.

«28 (отравившихся) живы», — сообщили агентству в областной администрации, не став уточнять, в каком состоянии находятся пострадавшие.

О массовом отравлении суррогатным алкоголем жителей нескольких населенных пунктов Оренбургской области стало известно 7 октября.

Возбуждено уголовное дело по статьям о производстве и сбыте товаров, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем смерть более двух лиц, а также незаконном производстве и продаже алкогольной и спиртосодержащей продукции. В рамках расследования дела задержаны шесть человек.

В декабре 2016 года в Иркутске 78 человек умерли, выпив концентрат для ванн «Боярышник». После отравления «Боярышником» активно обсуждались ограничения на продажу и производство спиртосодержащих жидкостей. В России была ужесточена ответственность за нарушения при производстве и продаже спиртосодержащей продукции.

Медуза