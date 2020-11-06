Суд дал 12 лет колонии россиянину, задушившему пасынка из‑за плохой осанки

Пятый апелляционный суд общей юрисдикции утвердил приговор в 12 лет колонии строгого режима 31-летнему омичу Владимиру Нетесе, задушившему семилетнего пасынка из-за плохой осанки.

Об этом сообщает региональная прокуратура.

10 декабря 2019 года Нетеса решил, что школьник во время выполнения домашнего задания неровно держит спину, и ударил его ремнем. Мальчик попытался убежать, но отчим, по версии следствия, схватил его и поднял за ворот рубашки и пояс штанов.

«После того, как ребенок перестал кричать, мужчина бросил его на диван. В результате умышленных действий малолетний скончался от удушения», — сообщает прокуратура.

Нетеса сбежал и неделю прятался в лесу, пока его не задержали. Он настаивал, что не хотел убивать ребенка. В августе мужчину приговорили к 12 годам колонии по статье об убийстве малолетнего (пункт «в» части 2 статьи 105 УК), он обжаловал приговор. // Медиазона