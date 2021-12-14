В Венгрии семь человек погибли в автомобиле, врезавшемся в дом (фото)

В венгерском городе Морахалом автомобиль с нелегальными мигрантами врезался в дом, в результате чего погибли семь человек.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу венгерской полиции.

Авария произошла 13 декабря в 23:40 по местному времени.

Отмечают, что водитель сербского происхождения, перевозивший мигрантов, на большой скорости убегал от полицейской проверки. В итоге автомобиль врезался в дом и перевернулся.

Вместе с водителем в салоне находилось 11 человек. Семь человек погибли, четверо получили ранения.

Перевозчика нелегальных мигрантов задержали, против него откроют уголовное производство по факту торговли людьми и совершения смертельной массовой ДТП.