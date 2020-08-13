Мужчину отравили письмом от адвоката бывшей жены

Житель Новой Москвы 42-летний Николай Гончаров отравился при получении письма от адвоката бывшей супруги.

Об этом пишет Mash.

Инцидент произошел в почтовом отделении в Троицке. Мужчине пришло письмо, отправителем которого был указан адвокат экс-жены, с которой он развелся в 2008 году. Открыв пакет в отделении, Николай увидел пять листков, пропитанных неизвестной жидкостью.

Он сразу почувствовал сильный едкий запах, от которого у него перехватило дыхание. В результате его увезли на скорой в больницу. Также пострадали две сотрудницы почты.

Врачи поставили диагноз «ингаляционное отравление», пострадавшего выписали на следующий день после произошедшего. По его словам, бывшая супруга дважды заказывала его убийство.

Письмо сейчас изучает полиция. // МК