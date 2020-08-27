До довічного ув’язнення засудили терориста, який вбив понад 50 осіб

У Новій Зеландії до довічного ув’язнення без умовно-дострокового звільнення засудили австралійця Брентона Тарранта. Він навесні 2019 року влаштував стрілянини у двох мечетях, де загинула 51 людина та ще 40 дістали поранення.

Про це повідомляє BBC.

29-річний Таррант визнав себе винним у вбивстві 51 людини, замаху на життя 40 людей та вчиненні терористичного акту.

Оголошення вироку тривало упродовж чотирьох днів. За три дні на засіданні виступили 91 постраждалий унаслідок стрілянини та родичі загиблих.

В останній день суддя майже годину читав імена загиблих та поранених і розповідав, як Таррант знищив або пошкодив життя інших. Суддя назвав дії австралійця «нелюдськими» та «без прояву милосердя».

Через адвоката Таррант сказав, що не проти вироку, але відмовився від виступу. Журналісти пишуть, що чоловік не реагував на те, що відбувається навколо.

Одна з потерпілих Сара Касем, її батько загинув під час стрілянини, розповіла про останні моменти його життя:

«Цікаво, чи було йому боляче, чи злякався він, які були його останні думки? Я понад усе хотіла би бути там, щоб тримати його за руку та сказати, що все гаразд».

Жінка стримувала сльози перед тим, як подивитися на Тарранта і сказати: «Ці сльози не для вас».

Чоловік, який також втратив батька через стрілянину, показав Тарранту два середніх пальці та заявив, що расизм ніколи не переможе.

Зазначимо, у Новій Зеландії довічне ув’язнення без можливості достроково вийти є найжорсткішим покаранням. Це вперше в історії країни покарання використали. // Діло