14-річного хлопця на прізвисько «Ель Чапіто» заарештували за замовне вбивство 8 осіб

Влада Мексики заарештувала 14-річного хлопчика на прізвисько «Ель Чапіто» за пов’язане з наркотиками вбивство восьми людей недалеко від Мехіко, повідомляє Associated Press.

Стверджується, що хлопчик під’їхав на мотоциклі і відкрив вогонь по сім’ї в малозабезпеченому передмісті Мехіко Чимальуакан.

Постраждалі влаштовували вечірку у своєму будинку під час нападу. Повідомляється, що то був день народження.

Ім’я хлопчика не розголошується, але його прізвисько — «Ель Чапіто» — може бути пов’язаний із наркобароном Хоакіном «Ель Чапо» Гусманом.

Мотиви вбивств не розголошуються, але банди наркоторговців у Мексиці часто займаються викраденнями людей та замовними вбивствами. Вони також вбивають суперників, які торгують наркотиками на їхній території, або людей, які вимагають у них гроші.

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У 2010 році солдати Мексики затримали 14-річного хлопчика на прізвисько «Ель Пончіс». Хлопчик стверджував, що його викрали у віці 11 років і змусили працювати на Картель південної частини Тихого океану, філію роздробленої банди Бельтран Лейва, і що він брав участь як мінімум у чотирьох обезголовленнях людей. // УНН