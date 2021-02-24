Польская комиссия официально заявила, что самолет Качиньского был уничтожен взрывчаткой

Перед 11-й годовщиной комиссия предоставит польской и международной общественной мысли «важную информацию» на тему отчета из причин катастрофы.

Правительственный самолет Ту-154М с президентом Польши Лехом Качиньским потерпел катастрофу в апреле 2010 года в результате детонации взрывного устройства.

Об этом заявил в Сейме глава Смоленской подкомиссии по переутверждению расследования катастрофы, экс-министр национальной обороны Польши, депутат Сейма Антони Мацеревич, передает «Укринформ».

«Главный тезис, а точнее правда, таков, что самолет был уничтожен в результате взрыва», — сказал Мацеревич.

Он добавил, что взрывчатка была найдена на элементах разбитого самолета. Экс-министр отметил, что не знает, кто мог ее подложить, поскольку это должна установить прокуратура, а не комиссия, которая не имеет следственных полномочий.

Мацеревич также сообщил, что перед 11-й годовщиной трагедии комиссия намерена представить польской и международной общественной мысли «важную информацию» на тему отчета о причинах катастрофы.

«С точки зрения исследования, можно без этого (получения Польшей фрагментов разбитого самолета из РФ, — ред.) опубликовать отчет, поскольку мы обладаем собранными образцами из разбитого самолета и образцами, на которых как в польских, так и в иностранных лабораториях найдены следы взрывчатки», — сказал Мацеревич.

Он раскритиковал бывшего члена подкомиссии, датского эксперта Гленна Йоргенсена, который в интервью польскому еженедельнику Sieci заявил, что не были приложены все организационные усилия для выяснения причин и факторов, приведших к катастрофе. Эксперт отметил, что Мацеревич «посеял хаос и конфликты между членами подкомиссии». По его словам, члены комиссии по состоянию на прошлый год сами не видели окончательного отчета.

Мацеревич отверг все обвинения, отметив, что Йоргенсен с сентября прошлого года не является членом комиссии, поскольку он не получил сертификат доступа к материалам с ограниченным доступом от службы военной контрразведки Польши.

Напомним, в результате авикатастрофы самолета Ту-154 в Смоленске погибли президент Польши Лех Качинський, ряд высших должностных лиц страны, общественных деятелей и представителей духовенства — всего 96 человек. Установлено, что самолет упал в результате взрыва предмета, который был на борту.

Польша завершила расследование причин катастрофы. Прокуратура обвинила в ней российских диспетчеров. По мнению польских правоохранителей, диспетчеры, а также некое «третье лицо» умышленно спровоцировали катастрофу правительственного лайнера.

В июне прошлого года суд в Варшаве признал экс-главу канцелярии премьера Польши Томаша Арабського виновным в халатности во время организации полета правительственного самолета в Смоленск в 2010 году и приговорил к 10 месяцам заключения. // LB.ua