Россиянам, наконец, разрешили приватизировать и продавать дерьмо

Российские власти приняли очередной «важный» закон, касающийся любимой продукции населения

На днях в российской Думе был принят закон, согласно которому на удобрения можно оформлять право собственности.

Соответствующий законопроект опубликован в законодательной базе данных.

Согласно нововведению, только после того как навоз станет собственностью россиян, они смогут его продать. Однако любопытно, что использовать его в сельском хозяйстве пока запрещено. Чтобы реализовать такой продукт в РФ, необходимо:

оформить паспорт отходов;

определить класс опасности;

провести экологическую экспертизу;

получить лицензию.

Новый закон приравнивает навоз и помет после специальной обработки к «побочным продуктам животноводства». Следовательно, ресурс можно будет использовать для обогащения плодовитости почвы.

Российские власти надеются, что нововведение поможет создать отдельную сферу, касающуюся органических удобрений. Навоз из РФ намерены экспортировать и использовать в качестве сырья в сельском хозяйстве.