Россиянам, наконец, разрешили приватизировать и продавать дерьмо
Российские власти приняли очередной «важный» закон, касающийся любимой продукции населения
Соответствующий законопроект опубликован в законодательной базе данных.
- оформить паспорт отходов;
- определить класс опасности;
- провести экологическую экспертизу;
- получить лицензию.
Новый закон приравнивает навоз и помет после специальной обработки к «побочным продуктам животноводства». Следовательно, ресурс можно будет использовать для обогащения плодовитости почвы.
Российские власти надеются, что нововведение поможет создать отдельную сферу, касающуюся органических удобрений. Навоз из РФ намерены экспортировать и использовать в качестве сырья в сельском хозяйстве.Tweet