Уряд пропонує скасувати фінансування проживання українців у маленьких пансіонатах та запровадити дозвіл на тимчасове проживання.

У Польщі можуть змінити умови проживання українських біженців. Зокрема, скасувати фінансування розміром 40 злотих за людину тих пансіонатів, які приймають до десяти осіб. Також із наступного року для українців планують запровадити дозвіл на тимчасове проживання.

Про це пише Rzeczpospolita.

Відповідний проект змін до закону про допомогу українцям представить у п’ятницю міністерство внутрішніх справ Польщі. Зазначається, що ключовою зміною стане призупинення фінансування у розмірі 40 злотих на день харчування та проживання українців у невеликих приватних осередках до десяти осіб.

Уряд оплачуватиме перебування українця лише в місцях, які мають угоди з воєводою, а отже, підконтрольні державі. Причиною такого кроку у виданні зазначають непоодинокі випадки, коли власники таких притулків відбирали у біженців паспорти та змушували їх безкоштовно працювати в центрі.

Мацей Душчик, заступник міністра внутрішніх справ, який відповідає за міграційну політику, заявив, що також таким чином спробують врівноважити соціальний захист українських біженців та польських громадян.

Важливою зміною стане запровадження з наступного року дозволу на тимчасове проживання для біженців з України (воно надається на три роки). В даний час спеціальний закон автоматично поширюється на всіх, хто має PESEL UKR – документ, що дає можливість перебування в Польщі терміном на 18 місяців з можливістю виїхати з країни на строк до 30 днів.

Як йдеться у виданні, у громадянина України буде вибір, але якщо особа вирішить залишитися тимчасово, то доведеться заповнити спеціальну заяву в комуні, пройти процедуру перевірки в органах внутрішньої безпеки, прикордонної служби та поліції та здати відбитки пальців.

Також поки що уряд не може вирішити, що робити із дітьми українців, які не відвідують школу. У Польщі визнають, що рішення необхідно узгоджувати з українською державою (такі переговори продовжуються). Наразі спеціальний закон дозволяє онлайн-навчання як в Україні, так і в польських школах.

“За системою PESEL UKR у нас 380 тисяч дітей шкільного віку, а 210 тисяч осіб отримують допомогу 800+. Діти. Скільки їх насправді у Польщі? Ми не знаємо”, – сказав Душчик. // LB.ua