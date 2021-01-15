В России директор «Водоканала» заставил подчиненных построить дом его теще

Управление Следственного комитета Бурятии возбудило уголовное дело против члена городского совета депутатов и директора «Водоканала» Жаргала Цыбикова, заставившего подчиненных построить дом его теще.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

Чиновника заподозрили по статьям о злоупотреблении должностными полномочиями (часть 1 статьи 285 УК) и растрате в крупном размере (часть 3 статьи 160 УК).

Как установило следствие, с апреля по декабрь 2019 года Цыбиков заставлял сотрудников «Водоканала» работать на земельном участке его теще.

Они с помощью техники муниципальной организации построили дом и проложили коммунальные сети. Чиновник потратил на строительство более 500 тысяч рублей из бюджета «Водоканала», утверждает СК.

Кроме того, с июля 2018 года по ноябрь 2020 года подозреваемый заставлял подчиненных, работающих в автопарке предприятия, вносить в путевые листы ложные сведения с завышенными показаниями пройденного пути.

Деньги, выделенные на бензин, директор присваивал — общую сумму хищения следствие оценило в более чем 700 тысяч рублей. // Медиазона