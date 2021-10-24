МВД РФ объявило в розыск программиста, передавшего Gulagu.net видео с изнасилованиями в тюремной больнице

МВД объявило в розыск бывшего заключенного, программиста Сергея Савельева, который передал Gulagu.net архив видео с изнасилованиями в саратовской тюремной больнице ОТБ-1.

На это обратил внимание проект журналистки Ксении Собчак «Осторожно, новости».

В базе говорится, что 31-летнего Савельева разыскивают по уголовному делу; подробности не приводятся.

«Осторожно, новости» без указания источника утверждают, что дело в отношении него расследует управление уголовного розыска МВД по Саратовской области.

Gulagu.net публиковало истории заключенных об избиениях и сексуальных изнасилованиях в ОТБ-1 со стороны осужденных, сотрудничающих с администрацией. Таким образом, по их словам, от них вымогали деньги, требовали информацию или отказа от жалоб. После публикации видео пыток в октябре, там завели несколько уголовных дел, а руководство больницы уволили.

Савельев рассказывал русской службе «Би-би-си», что по поручению сотрудников больницы несколько лет собирал записи с их видеорегистраторов, однако не удалял видео с пытками, как от него требовали, а вынес их на носителе при освобождении в начале 2021 года по УДО.

По словам Савельева, в конце сентября — после того как Gulagu.net выложил скриншоты из видео c издевательствами в ОТБ-1, но еще не сами ролики — его остановили в аэропорту Пулково у стоек регистрации мужчины в штатском. Они угрожали ему за сотрудничество с Gulagu.net новым делом и возможным убийством в местах лишения свободы, говорил программист. Сейчас Савельев находится во Франции в ожидании политического убежища. // Медиазона