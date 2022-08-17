МЗС: російська служба Deutsche Welle підіграє російській пропаганді

Зокрема, в матеріалах DW поширюється маніпулятивна інформація.

Міністерство закордонних справ України заявляє, що російська служба Deutsche Welle підіграє російській пропаганді.

Про це повідомив речник МЗС Олег Ніколенко у соціальній мережі Facebook.

“Наразі нам незрозуміло, чому російська служба німецького мовника підіграє російській пропаганді, маніпулює цитатами та здійснює підміну понять щодо причин та наслідків агресії Росії проти України”, – наголосив Ніколенко.

Зокрема, він навів приклади поширення маніпулятивної інформації російською службою DW: “Визнати Україну терористичною державою”, “Один промах українських захисників може спровокувати ядерну катастрофу на Запорізькій АЕС”, “Заборона на в’їзд росіян на Захід не допоможе перемогти Путіна”, “Vogue спростував чутки про публікацію фото Адольфа Гітлера та Єви Браун” і фото нацистського фюрера поряд з обкладинкою президентського подружжя.

“Подібні маніпуляції поширюють не лише російські офіційні особи та пропагандисти, але і російська служба німецької Deutsche Welle. Нагадаю, що DW – це державна структура, яка фінансується німецькими платниками податків”, – наголосив Ніколенко.

Також він нагадав, що через загрози, які несе російська дезінформація, німецький уряд вже обмежив діяльність на території Німеччини каналу російської пропаганди RT.

“І ми закликаємо німецьких партнерів відреагувати на наративи російської пропаганди, які поширюються в матеріалах DW”, – заявив речник. // УНІАН