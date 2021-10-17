На Гаити похитили 17 американских миссионеров

Злоумышленники похитили 17 христианских миссионеров из США и членов их семей в субботу в Порт-о-Пренсе.

Об этом со ссылкой на источники в службах безопасности карибского государства сообщила газета The New York Times, передает УНН.

Подробности похищения остались неясными, но местные власти сообщили, что миссионеры были похищены из автобуса, направлявшегося в аэропорт, чтобы высадить некоторых членов группы и продолжить путь в другой пункт назначения на Гаити.

NYT отмечает, что представитель Госдепартамента в субботу вечером никак не прокомментировал похищение на Гаити.

Сейчас в столице страны — Порт-о-Пренс — наблюдается всплеск беспорядков. По некоторым оценкам, банды теперь контролируют примерно половину города, отмечает NYT. В понедельник банды обстреляли школьный автобус в Порт-о-Пренсе, ранив по меньшей мере пять человек, включая учеников, а другой общественный автобус также был захвачен местной бандой.

Безопасность нарушилась на фоне распада политической системы страны. Два года назад демонстранты, разъяренные широко распространенной коррупцией, потребовали отстранения от власти президента Жовенеля Моиза, фактически парализовав страну.

Политические беспорядки в стране еще больше усилились после того, как в июле в своем доме был убит президент Моиз, и это убийство до сих пор не раскрыто. Чиновники, оставшиеся в стране, вскоре начали бороться за контроль над правительством, и фракционная борьба продолжается уже несколько месяцев, причем чиновники обвиняют друг друга в участии в заговоре с целью убийства президента.

Похищение американских миссионеров произошло всего через день после того, как в пятницу Совет Безопасности ООН единогласно голосованием продолжил свою миссию в Гаити на девять месяцев. Многие гаитяне призывают США направить войска для стабилизации ситуации, но администрация Байдена не желает ставить войска на землю.