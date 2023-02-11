Два японці померли після трансплантації органів у Білорусі

Токійська поліція порушила кримінальну справу стосовно місцевої некомерційної організації після другої смерті громадянина Японії, який скористався послугою з пересадки органів. НКО допомагала японцям провести операцію в одній із клінік у Білорусі, про це повідомляє REFORM.by з посиланням на японське видання Yomiuri Shimbun.

Йдеться про токійську некомерційну організацію «Підтримка пацієнтів із важковиліковними захворюваннями». У 2021-2022 роках вона відправила до Білорусі трьох пацієнтів з Японії та отримала за послуги понад 130 млн ієн (близько 1 млн доларів). Директора НКО 62-річного Хіромічі Кікучі ( Hiromichi Kikuchi ) було заарештовано 7 лютого 2023 року за підозрою в порушенні Закону про пересадку органів. Поліція вилучила у пов’язаних з НКО осіб список із 150 прізвищ, які були зацікавлені в операції трансплантації.

Наразі Кікучі підозрюють в організації трансплантації печінки 40-річному чоловікові, який згодом помер. Стверджується, що Кікучі вжив заходів без дозволу МОЗ Японії. Стан цього чоловіка погіршився після операції з пересадки у лютому минулого року, і він помер у листопаді 2022 року після другої трансплантації у Японії. За послуги НКО чоловік заплатив 33 млн. єн.

Ще один 45-річний пацієнт заплатив близько 85 млн ієн та поїхав до Білорусі у травні минулого року. Хоча 1 вересня йому зробили операцію з пересадки нирки та печінки, у нього розвинувся перитоніт, спричинений бактеріями, і 28 вересня 2022 року він помер.

Джерело газети стверджує, що чоловік прийшов до офісу НКО, тому що через загострення цирозу йому були потрібні операції з пересадки печінки та нирки. Він дізнався про діяльність НКО через її веб-сайт. Показавши фотографію білоруської лікарні (у статті не вказано назву лікарні, але зазначається, що це державна клініка), Кікучі порекомендував йому зробити операцію з трансплантації зі словами «Ви можете бути госпіталізовані до університетської лікарні після повернення до Японії» .

Чоловік перевів 3 млн ієн як аванс і 82 млн ієн як заставу на рахунок організації та вирушив до Білорусі під керівництвом НКО. Спочатку у лікарні сказали, що операція пройшла успішно, але пізніше заявили, що його стан різко змінився. Говорять, що донором органів був померлий місцевий житель. Співробітник лікарні повідомив The Yomiuri Shimbun, що стан пацієнта ускладнився через численні захворювання після перенесеної операції з трансплантації.

За словами лікарів-трансплантологів Японського товариства трансплантологів, одночасна трансплантація кількох органів може призвести до різкого одужання у разі успіху, але операція займає більше часу і пов’язана з більшою крововтратою, що збільшує ризик інфекції та інших проблем.

Серед прооперованих у Білорусі трьох громадян Японії лише 50-річний чоловік залишився живим. Йому було зроблено операцію з пересадки нирки. За послугу він заплатив близько 18,5 млн ієн, що більш ніж удвічі перевищує ринкову ціну, повідомили у поліції.

Нагадаємо, успіхами в галузі трансплантології у лютому 2022 року в присутності Олександра Лукашенка вихвалявся директор Мінського науково-практичного центру хірургії, трансплантології та гематології Олег Руммо . Саме цей центр проводить наукові дослідження з усіх напрямків сучасної медицини, виходячи з напрацювань, пов’язаних із трансплантологією. За період із 2008 по 2021 рік було виконано понад 3 тис. трансплантацій органів. За словами Руммо, у 2021 році центр заробив на іноземних пацієнтах понад 10 млн. доларів. Чиновник особливо відзначав клієнтів із Ізраїлю та Японії.

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