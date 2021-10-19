ФБР проводит обыск в доме российского олигарха Дерипаски в Вашингтоне

Федеральное бюро расследований США проводит обыск в доме российского бизнесмена Олега Дерипаски в Вашингтоне.

Об этом сообщает NBC со ссылкой на представителя ФБР.

О причинах обыска не сообщается.

СМИ сообщают, что федеральные агенты блокируют доступ к дому.

Breaking: FBI raiding home of Oleg Deripaska as per law enforcement. ⁦@NBCNews⁩ pic.twitter.com/nbKdhaFKh3 — Laura Strickler (@strickdc) October 19, 2021

Напомним, в апреле 2018 США ввели ограничительные меры против 24 российских бизнесменов и чиновников, включенных в так называемый «Кремлевский доклад», в частности — против Дерипаски, а также 14 российских компаний. Меры предусматривают запрет для американских банков на операции с физическими и юридическими лицами, попавшими под санкции.

В январе 2019 года Минфин США снял санкции в отношении подконтрольных Дерипаске компаний En+, «Русал» и «Евросибэнерго» после того, как бизнесмен существенно снизил свою долю в них. Сам Дерипаска остался в списке санкций, а его активы — заблокированными.

В марте того же года российский предприниматель подал в суд на американское министерство финансов. В июне 2021-го Дерипаска проиграл суд в США об отмене санкций. // LB.ua